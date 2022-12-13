Для студентов вузов разработают курс истории религий России

Президент России Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для высших учебных заведений.
Такое поручение, принятое по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий страны, опубликовано на сайте kremlin.ru.
Согласно документу, Минобрнауки России вместе с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией «Российское историческое общество» и при участии федеральных органов исполнительной власти должны «рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России».
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 марта 2023 года.
Ранее стало известно, что в 2023 году в школах появится предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Он станет продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучает основы православной, исламской, буддийской культуры, иудейской культур, а также основы светской этики. Новая дисциплина будет преподаваться ученикам 5-9-х классов.
Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение Библии, Корана, Талмуда и Трипитаки.
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