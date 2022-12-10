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В стране и мире

В России предложили обязать школьников изучать священные тексты

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение священных текстов. Об этом пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя главы Минпросвещения России Сергея Кравцова.

По словам парламентария, «токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия не находят поддержки в нашей стране ни среди властей, ни среди народа».

Депутат считает, что принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ явно свидетельствует о консолидированном взгляде на будущее страны. Милонов призвал ввести внедрить изучение Библии, Корана, Талмуда и Трипитаки.

Знание религиозных основ будет способствовать духовному развитию школьников, а также послужит профилактикой распространения экстремистских течений среди подрастающего поколения, резюмировал парламентарий.

Ранее Виталий Милонов раскрыл детали проекта по запрету смена пола в России. По словам автора законопроекта, документы с указанием другого пола будут считаться поддельными. Кроме того, в случае если операцию по смене пола сочтут незаконной, ответственность за это понесут врачи.

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Источник — lenta.ru
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