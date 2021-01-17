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Общество

Жителей области предупредили о сильном морозе и тумане

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В понедельник, 18 января, жителям Пензенской области необходимо будет одеться как можно теплее. Согласно прогнозам синоптиков, регион ожидает -30 градусов.

Кроме того, местами возможен туман с видимостью менее 500 метров.

18-го числа жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет от -19 до 24 градусов, ночью -25...-30, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МСЧ России.

Чтобы избежать обморожений, специалисты советуют одеваться в вещи, сохраняющие тепло. Отлично согреют несколько слоев одежды, нижний из которых хорошо отводит влагу, средний будет из шерсти или флиса, а верхний защитит от ветра и осадков.

Рекомендуется не забывать о головных уборах, закрывающих уши, шарфе, варежках и теплой, водонепроницаемой обуви, напомнили пензенцам в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

СИНИЙ ТУМАН.СИНИЙ ТУМАН ПОХОЖ НА ----- ВОТ ВОТ...

Гость||

Кокой кошмар

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