Пензенских выпускников хотят готовить к ЕГЭ по индивидуальным планам

09.04.2020 | 15:05

В среду, 9 апреля, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев предложил оптимизировать учебный процесс для учеников 11-х классов.

Глава региона попросил рассмотреть возможность организации дистанционного обучения по предметам, которые выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ. Подготовка будет проходить по индивидуальным планам. По всем другим дисциплинам учителя выставят оценки, ориентируясь на текущую успеваемость одиннадцатиклассника.

Технология проведения испытания, а также методы, которые обеспечивают его объективность, не изменятся.

«Что касается учеников 9-х классов, предлагаю акцентировать внимание на двух предметах: русском языке и математике», - отметил Иван Белозерцев.

В 2020 году в связи с пандемией перенесли срок сдачи ЕГЭ. Первый экзамен выпускники сдадут 8 июня. Аттестация девятиклассников стартует 9-го числа.

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