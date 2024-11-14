В Пензе эвакуировали учеников школы № 75/62

14.11.2024 | 15:54

В четверг, 14 ноября, ученикам и педагогам пензенской школы № 75/62 пришлось экстренно покинуть оба корпуса (на Пермской, 1, и на Тепличной, 18) из-за звонка о минировании.

Детей распустили по домам. По обоим адресам прибыли МЧС, скорая помощь и ОМОН.

Были проведены необходимые мероприятия в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, уточнили в городском управлении образования.

Сообщения о взрывных устройствах в образовательные учреждения Пензы поступали и раньше. В июне эвакуация прошла в детской музыкальной школе имени Виктора Чеха на Комсомольской, 30. При проверке ничего подозрительного не нашли.

В мае эвакуировали учеников из гимназии № 4 «Ступени» из-за сообщения о возможном взрыве. Специалисты обследовали здание и не выявили опасности.

За ложные сообщения о взрывных устройствах грозит уголовная ответственность. Ранее в Пензенской области за подобное преступление завели дело на 15-летнего подростка. Он обиделся на полицейского и сообщил об акте терроризма в образовательном учреждении.

До этого в Пензе осудили 17-летнего юношу за ложное сообщение о теракте в ПГУ. Он дважды позвонил в полицию и рассказал о якобы готовящихся взрывах.