В Пензенской области подросток сообщил о минировании школы

11.09.2024 | 10:59

В Пензенской области 15-летний подросток обиделся на полицейского и сообщил об акте терроризма в образовательном учреждении. По данным PenzaInform.ru, парень заявил, что заминирована школа.

Как сообщили в областном УМВД РФ, несовершеннолетний состоит на учете. Вечером его не было дома, поэтому сотрудник ПДН связался с ним по телефону и попросил вернуться. Подросток приходить не хотел, он обиделся, позвонил с мобильного в полицию и сообщил о терроризме, сказав, что сам работает в органах.

«Для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве были задействованы значительные силы из числа сотрудников полиции и других экстренных служб, которые выехали на место происшествия. Специалисты провели осмотр указанного здания, взрывных устройств и взрывоопасных предметов обнаружено не было», - рассказали в УМВД.

Парня нашли. Он во всем признался и рассказал, что в тот вечер выпивал.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее в Пензе осудили 17-летнего юношу за ложное сообщение о теракте в ПГУ. Он дважды позвонил в полицию и рассказал о якобы готовящихся взрывах.