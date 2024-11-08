Пропавшую жительницу Мокшана нашли погибшей

08.11.2024 | 21:18

73-летнюю жительницу Мокшана, пропавшую в конце октября, нашли мертвой. Об этом сообщили представители пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в группе соцсети «ВКонтакте».

Женщина вышла из дома 20 октября и не вернулась.

Добровольцы просили водителей машин с видеорегистраторами, проезжавших по трассе М-5 на участке Мокшан - Симбухово, просмотреть записи. Это давало шанс выйти на след пропавшей сельчанки.

В четверг, 7 ноября, волонтеры сообщили о завершении поисков: местную жительницу нашли, она погибла.

Ранее в селе Богословка пропала 13-летняя девочка-подросток, которая ушла в школу и не вернулась. Ее нашли живой утром следующего дня.