Пропавшую жительницу Мокшана нашли погибшей

73-летнюю жительницу Мокшана, пропавшую в конце октября, нашли мертвой. Об этом сообщили представители пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в группе соцсети «ВКонтакте».
Женщина вышла из дома 20 октября и не вернулась.
Добровольцы просили водителей машин с видеорегистраторами, проезжавших по трассе М-5 на участке Мокшан - Симбухово, просмотреть записи. Это давало шанс выйти на след пропавшей сельчанки.
В четверг, 7 ноября, волонтеры сообщили о завершении поисков: местную жительницу нашли, она погибла.
Ранее в селе Богословка пропала 13-летняя девочка-подросток, которая ушла в школу и не вернулась. Ее нашли живой утром следующего дня.
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