Пропавшая сельчанка может оказаться на записи видеорегистраторов

22.10.2024 | 08:44

Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают разыскивать 73-летнюю жительницу поселка Мокшан Нину Михайловну Кувяткину (Гирис).

В воскресенье, 20 октября, женщина ушла из дома и пропала.

Добровольцы просят водителей машин с видеорегистраторами, проезжавших по трассе М5 на участке Мокшан - Симбухово 20 октября в период с 5:30 до 7:00, просмотреть записи: на них может оказаться пропавшая сельчанка.

Нина Кувяткина имеет рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, короткие темные волосы. В день исчезновения на ней были бежевая куртка, серые штаны, светлые туфли, серая шапка.

«Возможно, видео с вашего регистратора поможет найти Нину Михайловну», - обращаются волонтеры к автомобилистам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.