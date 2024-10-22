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Происшествия

Пропавшая сельчанка может оказаться на записи видеорегистраторов

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Волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» продолжают разыскивать 73-летнюю жительницу поселка Мокшан Нину Михайловну Кувяткину (Гирис).

В воскресенье, 20 октября, женщина ушла из дома и пропала.

Добровольцы просят водителей машин с видеорегистраторами, проезжавших по трассе М5 на участке Мокшан - Симбухово 20 октября в период с 5:30 до 7:00, просмотреть записи: на них может оказаться пропавшая сельчанка.

Нина Кувяткина имеет рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, короткие темные волосы. В день исчезновения на ней были бежевая куртка, серые штаны, светлые туфли, серая шапка.

«Возможно, видео с вашего регистратора поможет найти Нину Михайловну», - обращаются волонтеры к автомобилистам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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