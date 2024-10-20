В Мокшане пропала 73-летняя Нина Кувяткина

20.10.2024 | 17:15

Родственники и волонтеры разыскивают 73-летнюю жительницу поселка Мокшан Нину Михайловну Кувяткину (Гирис). В воскресенье, 20 октября, женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Ориентировка на пенсионерку появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей 163 сантиметра, телосложение худощавое. У женщины короткие темные волосы.

В день исчезновения на ней были бежевая куртка, серые штаны, светлые туфли, серая шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.