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Происшествия

В Пензе ищут самокатчика, сбившего 7-летнюю девочку

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Сотрудники полиции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе 27 июля.

По предварительным данным, в 20:00 напротив дома № 5 на улице Славы неизвестный гражданин на электросамокате наехал на девочку 2016 года рождения.

Вместо того чтобы оказать ребенку помощь, самокатчик скрылся.

«Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обращаются к пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда самокатчики сбивают пешеходов и уезжают. Так, на улице Попова пострадал 76-летний пенсионер, а на улице Челюскина жертвой наезда стал мальчик дошкольного возраста.

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