В Пензе полиция ищет самокатчика, сбившего дошкольника

01.07.2023 | 10:04

В Пензе полиция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, 24 июня в 17:20 напротив дома № 43 на улице Челюскина гражданин на электросамокате наехал на мальчика 2017 года рождения и скрылся.

«Очевидцев инцидента просят позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Случаи, когда самокатчики сбивают пешеходов и исчезают в неизвестном направлении, нередки. 1 июня на улице Попова жертвой наезда стал 76-летний пенсионер. Виновника ДТП ищут правоохранители.

28 июня руководитель УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков напомнил, что с 1 марта на законодательном уровне средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, электроскутеры, моноколеса, сегвеи и другие) считаются транспортными средствами, а за нарушение норм пользования ими предусмотрена административная ответственность.