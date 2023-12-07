В Пензе пьяный хулиган покрушил стекла в двух «Ладах»

07.12.2023 | 11:13

В Пензе глубокой ночью на улице Ключевского произошел инцидент. Около 2:00 раздался грохот, звон разбитого стекла и вой сигнализации сразу двух автомобилей.

Их владельцы тут же позвонили в полицию. По адресу прибыл экипаж Росгвардии, находившийся поблизости. Правоохранители задержали 27-летнего нетрезвого местного жителя.

По предварительной информации, мужчина шел домой, увидел на парковке возле здания две «Лады-Гранты» и решил, что они частично занимают тротуар. Горожанин начал пинать их ногами, а затем кулаками разбил стекла: у одной - заднее, у другой - правое пассажирское.

Он намеревался повредить и другие автомобили, стоявшие рядом, но помешали росгвардейцы.

«Для дальнейшего разбирательства дебошир был передан сотрудникам органов внутренних дел», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Это не первый случай, когда автомобили становятся объектами вандализма. Так, 30-летний кузнечанин поджег припаркованную во дворе машину, посчитав, что она мешает его прогулке. А нетрезвый житель Сосновоборска изуродовал чужую «Ладу-Калину» из ревности: она стояла у дома его возлюбленной. Сельчанин проткнул все четыре шины и оказался на скамье подсудимых.