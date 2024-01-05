В Колышлейском районе при пожаре погиб молодой мужчина

05.01.2024 | 11:46

В Пензенской области случился еще один смертельный пожар. Он произошел ранним утром в пятницу, 5 января, в Колышлейском районе.

Сигнал о возгорании на улице Центральной в селе Сумы поступил в ГУ МЧС России по региону в 5:26. На место выехали 8 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь охватил частный деревянный дом площадью 72 кв. м. Его 29-летний хозяин погиб, тело было обнаружено после ликвидации пламени.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Уточняется, что с начала года пожары унесли жизни еще 5 человек: 83-летней женщины из Спасского района, пенсионеров 67 и 70 лет из Малосердобинского, мужчин 61 года и 85 лет из Бессоновского.

С 4 января в регионе введен особый противопожарный режим.