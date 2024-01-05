Сетевое издание|18+|Пятница|5 янв 2024|19:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-22oC
-21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-17oC
-16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Колышлейском районе при пожаре погиб молодой мужчина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области случился еще один смертельный пожар. Он произошел ранним утром в пятницу, 5 января, в Колышлейском районе.

Сигнал о возгорании на улице Центральной в селе Сумы поступил в ГУ МЧС России по региону в 5:26. На место выехали 8 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь охватил частный деревянный дом площадью 72 кв. м. Его 29-летний хозяин погиб, тело было обнаружено после ликвидации пламени.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

Уточняется, что с начала года пожары унесли жизни еще 5 человек: 83-летней женщины из Спасского района, пенсионеров 67 и 70 лет из Малосердобинского, мужчин 61 года и 85 лет из Бессоновского.

С 4 января в регионе введен особый противопожарный режим.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте