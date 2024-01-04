В Спасском районе пожар унес жизнь 83-летней женщины

04.01.2024 | 15:25

Еще одна трагедия случилась в Пензенской области. В ночь на четверг, 4 января, в селе Ахлебинино Спасского района вспыхнул пожар. Погибла пенсионерка.

Сообщение о возгорании поступило в 00:40. На улице Центральной пламя охватило деревянный дом площадью 80 кв. м.

На тушение выехали 4 пожарных на 2 спецмашинах.

Жилье сгорело, в нем обнаружили погибшую 83-летнюю женщину.

«Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее стало известно о смертельном пожаре в Малосердобинском районе. Там погибли два пенсионера.

Жителей области предупреждают: в регионе установилась морозная погода, поэтому следует особо внимательно следить за отопительными приборами и не перегружать электросеть. В случае ЧП нужно немедленно позвонить с мобильного телефона по номеру 101 или 112.