При пожаре в Малосердобинском районе погибли два пенсионера

Утро четверга, 4 января, стало последним для двух пенсионеров из села Липовка Малосердобинского района. Их жизни унес пожар.
Трагедия случилась на улице Центральной. Сообщение о возгорании поступило в 6:00.
На тушение огня прибыли 9 человек личного состава на 2 спецмашинах.
Сгорел деревянный дом площадью 72 кв. м. Погибли мужчины 70 и 67 лет.
«Проводится проверка, причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Ранее в селе Лопуховка Бессоновского района пламя охватило частный дом. При разборе конструкций обнаружены двое погибших, 61 года и 85 лет.
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