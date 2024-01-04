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Происшествия

При пожаре в Малосердобинском районе погибли два пенсионера

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Утро четверга, 4 января, стало последним для двух пенсионеров из села Липовка Малосердобинского района. Их жизни унес пожар.

При пожаре в Малосердобинском районе погибли два пенсионера

Трагедия случилась на улице Центральной. Сообщение о возгорании поступило в 6:00.

На тушение огня прибыли 9 человек личного состава на 2 спецмашинах.

При пожаре в Малосердобинском районе погибли два пенсионера

Сгорел деревянный дом площадью 72 кв. м. Погибли мужчины 70 и 67 лет.

«Проводится проверка, причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

При пожаре в Малосердобинском районе погибли два пенсионера

Ранее в селе Лопуховка Бессоновского района пламя охватило частный дом. При разборе конструкций обнаружены двое погибших, 61 года и 85 лет.

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Источник — видео ГУ МЧС России по Пензенской области
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