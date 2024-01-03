В Бессоновском районе пожар унес жизнь двух сельчан

03.01.2024 | 19:34

В среду, 3 января, в селе Лопуховка Бессоновского района случилась трагедия: пожар унес жизни двух человек.

Сообщение о возгорании на улице Нагорной поступило в 16:34. На тушение огня прибыли 12 человек личного состава на четырех спецавтомобилях.

Частный дом выгорел на площади 100 кв. м, пламя уничтожило кровлю.

При разборе конструкций обнаружены два погибших мужчины, одному из которых 61 год, второму 85 лет.

«Проводится проверка, причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили: в регионе установилась морозная погода, поэтому следует особо внимательно следить за отопительными приборами и не перегружать электросеть. В случае пожара нужно немедленно позвонить с мобильного телефона по номерам 101 или 112.