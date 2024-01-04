04.01.2024 | 18:34

С начала 2024 года на территории региона случилось 13 возгораний. Чтобы не допустить роста числа трагедий, в Пензенской области ввели особый противопожарный режим.

Соответствующее распоряжение в четверг, 4 января, подписал губернатор Олег Мельниченко.

Среди причин пожаров - неисправность электропроводки, газового оборудования, неправильное использование печей, неосторожное обращение с огнем и пиротехникой.

В рамках введенного режима усилится взаимодействие с населением. Больше групп полицейских, пожарных, газовиков и соцработников станет выходить в рейды по частному сектору. Они будут проверять условия проживания людей, в особенности многодетных семей, пенсионеров, одиноких и неблагополучных граждан.

В домах, где жильцы относятся к группе риска, при необходимости установят извещатели и помогут заменить проводку.

«Если дети живут в потенциально опасных условиях - решать эту проблему по линии социальной защиты», - поручил губернатор.