В Засечном водолазы ищут ребенка в Суре

08.08.2023 | 15:01

Днем во вторник, 8 августа, на пляже в Засечном Пензенского района начался поиск 11-летней девочки.

О пропаже ребенка в социальных сетях сообщили очевидцы. «Ищут с водолазами», - добавили они.

Информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердил замначальника поисково-спасательной службы ГБУ ППСЦ Геннадий Кабанов.

Он рассказал, что сигнал об исчезновении ребенка поступил около 14:00. Утонула девочка или просто куда-то ушла, пока неизвестно.

30 июля в Суре в районе улицы Чапаева утонул 9-летний мальчик. Он купался со сверстниками без надзора взрослых. Тело ребенка удалось найти 1 августа.