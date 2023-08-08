В Засечном водолазы ищут ребенка в Суре

Днем во вторник, 8 августа, на пляже в Засечном Пензенского района начался поиск 11-летней девочки.
О пропаже ребенка в социальных сетях сообщили очевидцы. «Ищут с водолазами», - добавили они.
Информацию сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердил замначальника поисково-спасательной службы ГБУ ППСЦ Геннадий Кабанов.
Он рассказал, что сигнал об исчезновении ребенка поступил около 14:00. Утонула девочка или просто куда-то ушла, пока неизвестно.
30 июля в Суре в районе улицы Чапаева утонул 9-летний мальчик. Он купался со сверстниками без надзора взрослых. Тело ребенка удалось найти 1 августа.
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