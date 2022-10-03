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Происшествия

На трассе М5 в Пензе едва не погибла женщина

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В Пензе вновь поставили под вопрос безопасность пешеходных переходов через федеральную дорогу М5. В субботу, 1 октября, на трассе едва не погибла женщина.

Инцидент попал в объектив видеорегистратора, его владелец прислал запись в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«На участке М5 от поворота на Монтажный до Чемодановки случилось ДТП на пешеходном переходе. Чудом обошлось без пострадавших!» - пояснил автор.

На кадрах - женщина, которая пыталась перейти дорогу. Она преодолела половину проезжей части и остановилась, дожидаясь, когда ее пропустят.

Водитель КамАЗа не затормозил и, чтобы избежать столкновения с остановившейся перед ним грузовой «Газелью», взял левее, врезавшись в Renault Duster и едва не сбив пешехода. Женщина отпрянула, ей удалось спастись.

24 августа на трассе между селом Кижеватово и Чемодановкой погибли женщина 1949 года рождения и девочка 2016-го. Их сбил мужчина 1998 года рождения, управлявший автомобилем «Лада-Гранта».

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — видео Александра Никулина
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