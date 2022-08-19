В Пензенской области разыскивают 34-летнего жителя Колышлея

19.08.2022 | 16:00

В Пензенской области волонтеры и родственники ищут 34-летнего жителя поселка Колышлей Алексея Владимировича Дичкина.

О его местонахождении нет информации с 15 августа.

Ориентировка на пропавшего появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 19 августа.

Рост Алексея Дичкина - 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза голубые. С собой сельчанин взял серый рюкзак.

Всех, у кого есть сведения о местонахождении мужчины, просят позвонить на номер горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

В Пензенской области продолжаются поиски 81-летнего Льва Глазова. 26 июля пенсионер выехал из поселка Пролетаровка Пензенского района на дачу и пропал.