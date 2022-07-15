В Пензенском районе в Суре нашли тело утонувшего мужчины

15.07.2022 | 16:21

В селе Засечном Пензенского района в Суре утонул мужчина. Его тело было обнаружено в четверг, 14 июля.

Сообщение о находящемся в воде трупе поступило в полицию в 10:57.

На берег его доставили сотрудники пожарно-спасательного центра, использовав катер.

«Личность погибшего в настоящий момент устанавливается», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

9 июля на пляже в Засечном также случилась трагедия на воде: утонул 19-летний парень. Его тело нашли далеко от берега в тот же день.

В Пензенской области с начала купального сезона утонуло уже более 10 человек. Трое из них – несовершеннолетние.