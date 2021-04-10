Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 скончались мужчина и женщина

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В субботу, 10 апреля, в Пензенской области зарегистрирована смерть двух пациентов с COVID-19 - мужчины 1952 года рождения и женщины 1959-го.

У обоих пациентов сопутствующими заболеваниями были атеросклероз аорты, ХИБС, артериальная гипертензия, фиброз миокарда. Мужчина также страдал холелитиазом и холециститом, женщина - сахарным диабетом 2 типа.

В обоих случаях причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее количество смертей от COVID-19 в регионе достигло 569.

В этот же день выписаны 98 человек. В общей сложности количество выздоровевших составляет 40 387.

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