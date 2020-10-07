Пожар в «Засеке»: МЧС заявило о ликвидации последствий

Ликвидация последствий пожара в ресторане «Засека» в Пензе продолжалась до утра среды, 7 октября. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, работы были завершены к 6:20.
Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Открытый огонь охватил всю площадь заведения - около 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена.
В результате к 21:00 пожар локализовали, к 22:13 ликвидировали открытое горение.
Ресторан, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. Его интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была выполнена из дерева. Все это оказалось уничтожено огнем.
Причину произошедшего должны установить по результатам проверки.
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penzainform.ru писал(a):А гореть начало когда?