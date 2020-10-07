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Происшествия

Пожар в «Засеке»: МЧС заявило о ликвидации последствий

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Ликвидация последствий пожара в ресторане «Засека» в Пензе продолжалась до утра среды, 7 октября. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, работы были завершены к 6:20.

Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Открытый огонь охватил всю площадь заведения - около 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена.

В результате к 21:00 пожар локализовали, к 22:13 ликвидировали открытое горение.

Ресторан, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. Его интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была выполнена из дерева. Все это оказалось уничтожено огнем.

Причину произошедшего должны установить по результатам проверки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября.
А гореть начало когда?

Гость||

сразу после того,как подожгли

Гость||

почти 12 часов тушили!!!! ого. вот работники

Гость||

Это МЧС, им можно. Они в 35 уже на пенсии

Гость||

Сто процентов подожгли! Вспомните "Петушок" и "Марко Поло"!

Гость||

Гость писал(a):

почти 12 часов тушили!!!! ого. вот работники
Значит, велено было "тушить" так, чтобы сгорело.

Гость||

и еще много чего можно вспомнить!

Гость||

увидим по новому объекту и будет понятно кому это было выгодно

Гость||

Сгорела пафосная рыгаловка.

Имя: Гость
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