Пожар в «Засеке»: МЧС заявило о ликвидации последствий

07.10.2020 | 08:11

Ликвидация последствий пожара в ресторане «Засека» в Пензе продолжалась до утра среды, 7 октября. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, работы были завершены к 6:20.

Сигнал о ЧП в «Засеке» поступил в 19:40 6 октября. Спустя шесть минут на месте уже работали восемь пожарных расчетов. Из здания эвакуировали 47 человек. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Открытый огонь охватил всю площадь заведения - около 600 кв. м. Пожару присвоили второй уровень сложности, группировка сил была наращена.

В результате к 21:00 пожар локализовали, к 22:13 ликвидировали открытое горение.

Ресторан, построенный в 1977 году, был одним из символов Пензы. Его интерьер в старорусском стиле украшали резные балясины и мебель. Большая часть обстановки была выполнена из дерева. Все это оказалось уничтожено огнем.

Причину произошедшего должны установить по результатам проверки.