Иван Белозерцев назвал пожар в «Засеке» бедой для Пензы

06.10.2020 | 21:29

В Пензе продолжается ликвидация пожара в ресторане «Засека». По данным регионального ГУ МЧС на 21:00, возгорание локализовано на площади 600 кв. м.

Ранее сообщалось, что ресторан загорелся вечером во вторник, 6 октября. Открытый огонь охватил всю площадь заведения.

Случившееся прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона назвал пожар бедой для Пензы. Соответствующее сообщение было размещено в историях в его личном инстаграм-аккаунте.

«Это знаковое место», - подчеркнул Белозерцев.

Он также добавил, что пожарные сработали оперативно. Сообщение о ЧП поступило в 19:40, а спустя 6 минут на месте уже работали 8 расчетов.

«Пожару присвоен второй уровень сложности, группировка сил была наращена. Площадь пожара - 800 метров», - уточнил губернатор.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причину ЧП установят позднее.