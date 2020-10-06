Иван Белозерцев назвал пожар в «Засеке» бедой для Пензы

В Пензе продолжается ликвидация пожара в ресторане «Засека». По данным регионального ГУ МЧС на 21:00, возгорание локализовано на площади 600 кв. м.
Ранее сообщалось, что ресторан загорелся вечером во вторник, 6 октября. Открытый огонь охватил всю площадь заведения.
Случившееся прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона назвал пожар бедой для Пензы. Соответствующее сообщение было размещено в историях в его личном инстаграм-аккаунте.
«Это знаковое место», - подчеркнул Белозерцев.
Он также добавил, что пожарные сработали оперативно. Сообщение о ЧП поступило в 19:40, а спустя 6 минут на месте уже работали 8 расчетов.
«Пожару присвоен второй уровень сложности, группировка сил была наращена. Площадь пожара - 800 метров», - уточнил губернатор.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причину ЧП установят позднее.
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