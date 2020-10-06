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Происшествия

Иван Белозерцев назвал пожар в «Засеке» бедой для Пензы

Печать

В Пензе продолжается ликвидация пожара в ресторане «Засека». По данным регионального ГУ МЧС на 21:00, возгорание локализовано на площади 600 кв. м.

Ранее сообщалось, что ресторан загорелся вечером во вторник, 6 октября. Открытый огонь охватил всю площадь заведения.

Случившееся прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона назвал пожар бедой для Пензы. Соответствующее сообщение было размещено в историях в его личном инстаграм-аккаунте.

«Это знаковое место», - подчеркнул Белозерцев.

Он также добавил, что пожарные сработали оперативно. Сообщение о ЧП поступило в 19:40, а спустя 6 минут на месте уже работали 8 расчетов.

«Пожару присвоен второй уровень сложности, группировка сил была наращена. Площадь пожара - 800 метров», - уточнил губернатор.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Причину ЧП установят позднее.

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Источник — фото и видео viber.com
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Гость||

две тыщи двадцатый - АСТАНАВИСЬ!!!

Гость||

А то он не знает,что к чему. В аккурат как уехал замутили.

Гость||

Пичаль беда,я б подъитожил.

Гость||

Красиво горит. Дорого.

Гость||

С театром уже проходили . . .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Это знаковое место»,
для кого для среднего класса или нищих?

Гость||

Печально.. Очень жаль здание,красивое было ,со своим колоритом . Сначала "тройка ",затем " петушок". Теперь "засека"..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал
Вся Пенза пострадала.

Гость||

у буржуев душевно так горит ярко впечатляет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Случившееся прокомментировал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона назвал пожар бедой для Пензы. Соответствующее сообщение было размещено в историях в его личном инстаграм-аккаунте.

«Это знаковое место», - подчеркнул Белозерцев.

Ну вот и заставь их после получения страховки восстановить этот архитектурный уникальный памятник зодчества,так как было .Там похоже и шикарные ели выгорели.И ни дай бог ,там появиться какое нибудь коммерческое жильё.

Гость||

Гость писал(a):

Вся Пенза пострадала.
так то да раз

penzainform.ru писал(a):

«Это знаковое место», - подчеркнул Белозерцев.

Гость||

Когда мы были детьми ,часто гуляли там,очень красивый терем, памятное место ,но все изменилось ,забор,охрана,чёрные машины.Бедным там не место.Для ,кого эта красота? Сгорел ,кому для этого дело,кроме заинтересованных, плевать.Только бы никто не пострадал,это главное. ..

Гость||

Гость писал(a):

И ни дай бог ,там появиться какое нибудь коммерческое жильё.
Тебя забыли спросить, смерд

Гость||

ПОДСЕЧНО-ОГНЕВАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также добавил, что пожарные сработали оперативно.
мы конечно понимаем оперативненько все. но спасти здания не не получилось?

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Имя: Гость
Комментарий:

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