В Пензенской области лось погиб под колесами автомобиля

19.06.2020 | 09:49

В Пензенской области за сутки было зарегистрировано два ДТП с участием лосей.

Как сообщили представители регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, один инцидент произошел в Пензе, второй - в Белинском районе.

Одно из животных погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, оценили в 80 тысяч рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - подчеркнули представители ведомства.

ДТП с участием копытных в регионе нередки. Так, 6 июня лось погиб в Вадинском районе. 29 мая на трассе в Пензенском районе под колесами машины лишилась жизни полуторагодовалая лосиха, а в Городищенском – годовалый самец. 26 мая сообщалось о смерти косули, выбежавшей на дорогу в Пензенском районе и сбитой автомобилем.