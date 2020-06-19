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Происшествия

В Пензенской области лось погиб под колесами автомобиля

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В Пензенской области за сутки было зарегистрировано два ДТП с участием лосей.

Как сообщили представители регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, один инцидент произошел в Пензе, второй - в Белинском районе.

Одно из животных погибло. Ущерб, причиненный охотничьему фонду, оценили в 80 тысяч рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - подчеркнули представители ведомства.

ДТП с участием копытных в регионе нередки. Так, 6 июня лось погиб в Вадинском районе. 29 мая на трассе в Пензенском районе под колесами машины лишилась жизни полуторагодовалая лосиха, а в Городищенском – годовалый самец. 26 мая сообщалось о смерти косули, выбежавшей на дорогу в Пензенском районе и сбитой автомобилем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Подавайте в суд на Минлесхоз . Они должны следить за своим хозяйством,регулировать численность,пути миграции,устанавливать заграждения и соответствующие знаки.

Гость||

"Наезд на диких животных"...(бывает, конечно, и такое). Чаще лоси сами таранят машины сбоку. Что остается делать водителям? Хорошо, что сами водители и их пассажиры живы остаются...

Гость||

Хорошо живы остаются, плюс им штраф за погибшее животное и ремонт авто

Гость||

а давайте писать заголовки и подавать новости правильно!

Лось напал на автомобиль!

Автомобиль двигался по СВОЕЙ дороге, строго соблюдая ПДД. Однако из леса выбежал неучетнный лось, без светоотражающего жилета и напал на автомобиль.

Причиной ДТП является нарушения со стороны Минлесхоза: лось без жилета, ограждений вдоль дороги нет, знака "дикие животные" на дороге нет.

Минлесхоз обязуется в кратчайший срок возместить вред водителю автомобиля.

Имя: Гость
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