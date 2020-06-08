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Происшествия

Жертвой аварии на трассе в Вадинском районе стал лось

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На трассе в Вадинском районе случилось ДТП, в котором погибло очередное копытное. Инцидент произошел вечером в субботу, 6 июня.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального минлесхоза, наезд совершил водитель легкового автомобиля. Жертва ДТП, взрослая лосиха, умерла на месте. Люди в аварии не пострадали.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 000 рублей», - уточнили в министерстве.

29 мая на трассе в Пензенском районе под колесами машины погибла полуторагодовалая лосиха, а в Городищенском – годовалый самец.

26 мая сообщалось о смерти косули, выбежавшей на дорогу в Пензенском районе и сбитой автомобилем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Минлесхоз нужно штрафовать. Пока ещё нет изменений в Конституцию,пострадавшие могут подавать в суд иск к минлесхозу через ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека.

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