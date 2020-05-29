Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|16:00
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Происшествия

На трассах в Пензенской области погибли два лося

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В Пензенской области за минувшие сутки под колесами автомобилей погибло двое сохатых. Об этом в пятницу, 29 мая, порталу PenzaInform.ru рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В Пензенском районе жертвой ДТП стала лосиха полутора лет, а в Городищенском - годовалый самец. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 160 000 рублей (по 80 000 за каждое погибшее животное).

«При движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо быть особенно внимательным и соблюдать скоростной режим во избежание наезда на диких животных», - в очередной раз напомнили в охотуправлении Минлесхоза Пензенской области.

Копытные очень часто погибают после наезда автотранспорта. Так, 26 мая сообщалось о гибели косули, выбежавшей на трассу в Пензенском районе и сбитой машиной. Ущерб животному миру Пензенской области оценили в 40 000 рублей.

28 мая в соцсети «ВКонтакте» появился пост о появлении лесного великана в черте областного центра. Сохатый был замечен на Барковке и едва не оказался под колесами машины.

«Будьте осторожны», - обратился к автомобилистам разместивший сообщение горожанин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Лучше штрафуйте лесников - пусть они за лосями лучше смотрят, чтоб не скакали по дорогам. Почему виноваты опять водители?

Гость||

Нужно привлекать работников Минлесхоза к административной и возможно уголовной ответственности.

Гость||

Дебилизм! Можно остаться без машины, можно не выжить при наезде на лося. Так еще и штраф за него плати.

Имя: Гость
Комментарий:

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