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Происшествия | В ГИБДД рассказали подробности утреннего ДТП в Пензе

06.12.2019|10:10
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Сотрудники отделения пропаганды регионального управления ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Пензе в пятницу, 6 декабря.

Информация о сбитом пешеходе появилась в социальной сети «ВКонтакте». «Ул. Коммунистическая (под мостом, где магазин «Новость»). Сбили пешехода. Время 8:05», - написал автор поста.

«По предварительным данным, в 7:50 у дома № 7 на улице Коммунистической 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на 46-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту наезда на пешехода проводится проверка.

4 декабря в Пензе произошло два ДТП с участием пешеходов, оба трагические. Днем на перекрестке улиц Терновского и Петровской МАЗ наехал на 83-летнюю пенсионерку. Женщина очень медленно шла на зеленый сигнал светофора и не успела пересечь дорогу, а водитель начал движение, не заметив пешехода.

Вечером того же дня на улице Аустрина 34-летний водитель «Нивы» насмерть сбил 56-летнего мужчину.

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Гость|06.12.2019 10:46|

ВОЙНА? Увеличте все штрафы за нарушение ПДД в 10 раз!!! и порядкабудет больше,а за пеш.переходы штрафовать постоянно. В 87 году бул в Челябинске и Свердловке,так за зебру или светофор нещадно щкуру снимали,а если у пешехода не было денегс собой ,то нибивали автобус и везли в райотдел.

Местные боялись,попадали в основном залётные прямо от вокзала. Порядой был.

Имя: Гость
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