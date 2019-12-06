06.12.2019 | 10:10

Сотрудники отделения пропаганды регионального управления ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Пензе в пятницу, 6 декабря.

Информация о сбитом пешеходе появилась в социальной сети «ВКонтакте». «Ул. Коммунистическая (под мостом, где магазин «Новость»). Сбили пешехода. Время 8:05», - написал автор поста.

«По предварительным данным, в 7:50 у дома № 7 на улице Коммунистической 37-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai допустил наезд на 46-летнюю женщину. Пострадавшая госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту наезда на пешехода проводится проверка.

4 декабря в Пензе произошло два ДТП с участием пешеходов, оба трагические. Днем на перекрестке улиц Терновского и Петровской МАЗ наехал на 83-летнюю пенсионерку. Женщина очень медленно шла на зеленый сигнал светофора и не успела пересечь дорогу, а водитель начал движение, не заметив пешехода.

Вечером того же дня на улице Аустрина 34-летний водитель «Нивы» насмерть сбил 56-летнего мужчину.