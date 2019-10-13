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Происшествия | В Пензенской области следователи ищут очевидцев смертельного ДТП

13.10.2019|10:19
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Следственное управление СК РФ по Пензенской области разыскивает свидетелей двух ДТП, случившихся в пятницу, 11 октября, на трассе в Каменском районе. Одно из них унесло жизнь двух людей.

Первая авария произошла в 18:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза, недалеко от поселка Калинина. Столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira, управлявший последним молодой человек был доставлен в медучреждение.

38-летний водитель Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП. Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району. Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 двух участников ДТП и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Оба супруга от полученных травм скончались на месте, правоохранители, 39-летний мужчина и 22-летняя девушка, были госпитализированы.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области и других регионов, которые являются очевидцами вышеуказанных происшествий начиная с момента первого ДТП, а также располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (8412) 36-17-02, 8 909 316 55 07», - проинформировала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Источник — фото 2 penza.sledcom.ru
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Гость|13.10.2019 11:24|

Идёт вал ДТП,а ГИБДДшников собрались в регионах сокращать!

Гость|13.10.2019 11:28|

Гость писал(a):

Идёт вал ДТП,

Что за вал? Где?

Гость|13.10.2019 11:31|

Гибддшники у Магнита на Пушкина сидят,их от шаурмы не оторвеш))))

Гость|13.10.2019 12:11|

А им что пожрать уже нельзя?они тоже люди.

Гость|13.10.2019 12:39|

Зачем вам записи видео регистраторов? Полицейские все расскажут,что и маяки были,и жилетки светоотражающие,и инспектора со светящимися жезлами-все как положено по законам и правилам. Один водитель КАМАЗа только нарушил все что только можно. И оснований недоверять полицейским нет.

Гость|13.10.2019 13:08|

Столько аварий на этой дороге, пора расширять,делать освещение.Ночь едешь, всё равно что в не куда. В Пензенской области самые узкие дороги.

Гость|13.10.2019 13:25|

Зуб даю... В этой коррумпированной стране, особенно в Каменке. Виноват будет дольнабойшик.. По всем статьям. И не важно что первыми виноваты гаишники.. Сейчас всё сделают как надо.. Ну вот не верю я, что КамАЗ специально видя мигалки и людей в жилетах сбил их.. Не верю... Вот что гайцы как зайцы по привычке в тенечке полне правдоподобно

Гость|13.10.2019 14:00|

Кто знает как должны действовать ГИБДД и оперативно следственная группа в темное время суток при фиксации ДТП.? Boт еще вопросик как гражданские лица из первого ДТП оказались на проезжей части?

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