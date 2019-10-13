13.10.2019 | 10:19

Следственное управление СК РФ по Пензенской области разыскивает свидетелей двух ДТП, случившихся в пятницу, 11 октября, на трассе в Каменском районе. Одно из них унесло жизнь двух людей.

Первая авария произошла в 18:30 на 218-м километре дороги Тамбов - Пенза, недалеко от поселка Калинина. Столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и Opel Zafira, управлявший последним молодой человек был доставлен в медучреждение.

38-летний водитель Chevrolet и его 36-летняя жена остались на месте ДТП. Вскоре туда прибыли два сотрудника следственной группы ОМВД по Каменскому району. Они припарковали на обочине дороги свою машину с включенными проблесковыми маячками и начали оформлять материалы по факту столкновения.

Около 20:00 двух участников ДТП и полицейских сбил 57-летний водитель, управлявший КамАЗом с воронежскими номерами. Оба супруга от полученных травм скончались на месте, правоохранители, 39-летний мужчина и 22-летняя девушка, были госпитализированы.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

«Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области и других регионов, которые являются очевидцами вышеуказанных происшествий начиная с момента первого ДТП, а также располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в следственное управление по телефонам 8 (8412) 36-17-02, 8 909 316 55 07», - проинформировала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.