Врач опроверг популярный миф о хлебе

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале.

По словам Долгушина, существует мнение, будто употребление хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета.

Доктор уточнил: сторонники этой теории считают, что это заболевание провоцируют любые виды хлеба. Он добавил, что однажды у него на приеме даже была пенсионерка, которой внуки на протяжении двух лет запрещали есть этот продукт.

В действительности же употребление хлеба не вызывает сахарный диабет второго типа, заверил врач. Он объяснил, что на самом деле это заболевание связано не со съеденными углеводами, а с набором жировой ткани.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе яиц на завтрак. Их регулярное употребление связано снижает риск развития болезни Альцгеймера, утверждает она.