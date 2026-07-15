Врач опроверг популярный миф о хлебе

В стране и мире

Врач опроверг популярный миф о хлебе
Печать
Max

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале.

По словам Долгушина, существует мнение, будто употребление хлеба увеличивает риск развития сахарного диабета.

Доктор уточнил: сторонники этой теории считают, что это заболевание провоцируют любые виды хлеба. Он добавил, что однажды у него на приеме даже была пенсионерка, которой внуки на протяжении двух лет запрещали есть этот продукт.

В действительности же употребление хлеба не вызывает сахарный диабет второго типа, заверил врач. Он объяснил, что на самом деле это заболевание связано не со съеденными углеводами, а с набором жировой ткани.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе яиц на завтрак. Их регулярное употребление связано снижает риск развития болезни Альцгеймера, утверждает она.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач продукт заболевание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!