Названа снижающая риск сердечного приступа ягода

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Названа снижающая риск сердечного приступа ягода
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В клубнике содержатся вещества, которые помогают снизить риск сердечного приступа. Об этом сообщили эксперты издания Health.

Специалисты отметили, что для сердца особенно полезны антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в клубнике. В частности, антоцианы снижают риск сердечного приступа. Кроме того, они уменьшают вероятность появления раковых клеток и препятствуют их распространению по организму у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Также эксперты назвали эту ягоду полезной для иммунитета. В одной чашке содержится суточная порция витамина С, который способствует росту лейкоцитов, отвечающих за борьбу с вирусами, бактериями и даже раком.

Специалисты посоветовали хранить клубнику в герметичном контейнере, выстланном бумажным полотенцем, и мыть ее только перед употреблением. Они пояснили, что из-за большого количества влаги на ягодах может появиться плесень.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что из-за арбуза могут появиться проблемы с ЖКТ. Он объяснил, что в продукте содержится ферментированная клетчатка, вызывающая иногда брожение.

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