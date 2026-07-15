Мужчина попытался остановить развод при помощи колдунов

В США суд признал 44-летнего Ларри Миллете виновным в расправе над женой, которая бесследно исчезла пять лет назад. Как пишет People, до пропажи женщина хотела развестись с Миллете.

Майя Миллете перестала выходить на связь 7 января 2021 года. За три дня до этого она отправила мужу сообщение: «Я подаю на развод, нравится тебе это или нет». Женщина жаловалась близким на абъюз и уже записалась на консультацию к адвокату.

Мужчина же выступал против развода. Он попытался остановить его при помощи магии: нанял колдунов, чтобы тебе навели на нее порчу или приворожили. После их провала Ларри стал выяснять, как можно покалечить жену и лишить ее дееспособности.

В доме супругов полиция обнаружила болиголов — смертельно ядовитое растение, о котором Ларри, согласно расследованию, читал в интернете. Камера наблюдения зафиксировала, как через два дня после исчезновения Майи в машину тети Ларри грузили морозильную камеру. При этом на записи нет момента, показывающего, как женщина покидает дом. Соседская система видеонаблюдения записала в ночь исчезновения серию громких ударов.

Останки Майи не нашли до сих пор. Адвокаты Ларри настаивали, что преступление совершил любовник женщины. Однако у того оказалось алиби: он был на родах жены. В конце концов Ларри признали виновным. Дата приговора пока не назначена.

Ранее сообщалось, что в Индии медсестру Сандхью арестовали за заговор против мужа. Женщина решила расправиться с супругом ради любовника и поставила ему капельницу с жидкостью для чистки унитаза.

Фото pxhere.com.