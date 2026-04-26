Стало известно о трагическом заблуждении первых ликвидаторов Чернобыля

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) заблуждались в отношении грозящей им опасности. «Лента.ру» пообщалась с участником ликвидации последствий катастрофы, председателем Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергеем Мишкаревым.

«Но многие сами стремились попасть в наиболее опасные зоны. Там можно было быстрее набирать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье», — рассказал Мишкарев.

По словам мужчины, на некоторых участках можно было работать лишь по две минуты в сутки, а суммарная доза облучения должна была достигать 10 рентген, которые считались порогом безопасного пребывания в зоне ликвидации последствий катастрофы.

Он пояснил, что об аварии ликвидаторам было известно очень мало, из-за чего последствия не осознавались ими в полной мере.

26 апреля «Лента.ру» опубликовала спецпроект, посвященный 40-летней годовщине катастрофы. Редакция восстановила хронологию событий аварии, поговорила с участниками ликвидации и изучила архивы, чтобы подробно воссоздать картину произошедшего.

