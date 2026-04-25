Россиянка выпила таблетки от мигрени и получила угрожающее жизни заболевание

Жительница Балашихи выпила таблетки от мигрени и попала в больницу с угрожающим жизни заболеванием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

31-летняя россиянка около 20 лет страдала от сильных головных болей. Недавно врачи назначили ей новый препарат от мигрени. После приема таблеток девушка проснулась с опухшим лицом и обильной сыпью на ладонях, изо рта и губ пошла кровь. Пришлось вызвать скорую и отправиться в инфекционную больницу.

Там врачи предположили, что это стоматит, конъюнктивит и вирус Коксаки. Однако состояние россиянки стремительно ухудшалось. Пришлось сделать повторные анализы, которые показали синдром Стивенса-Джонсона. Это тяжелая аллергическая реакция, которая опасна для жизни. Заболевание уже поразило нос, рот, глаза и добралось до внутренних органов.

Россиянка провела в больнице две недели. Теперь девушке предстоит восстановление после серьезного поражения кожи и слизистых.

Ранее во Владивостоке у школьника пошла кровавая рвота после выпитой колы.

Источник фото - pxhere.com.

