Путин подписал закон о защите от сокращения на работе мобилизованных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, защищающий россиян, вернувшихся с военной службы, от сокращения на работе. Документ доступен на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в статью 179 Трудового кодекса («Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников»).

Согласно новому закону, граждане, чей трудовой договор был приостановлен из-за того, что их мобилизовали, направили в Росгвардию или заключили с ними контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени, будут иметь преимущество сохранять рабочее место при сокращении штата.

Также эта мера распространяется на тех, кто ушел на фронт добровольцем.

Уточняется, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, ужесточающий контроль за расходами госслужащих. В документе, в частности, уточняется, что теперь при подобных проверках чиновников будут учитываться также доходы их несовершеннолетних детей.