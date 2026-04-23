Названы способы борьбы с курящими в подъезде соседями

В многоквартирных домах помещения общего пользования попадают под запрет курения табака и потребления никотинсодержащей продукции, рассказал «Ленте.ру» доцент Юридического факультета Финансового университета, юрист Марчел Кырлан.

«Аргумент в духе «я курю не в квартире, а у окна на лестничной площадке» правового значения не имеет. Подъезд - это общее имущество дома, а значит, сосед не вправе использовать его так, чтобы причинять неудобства другим жильцам», - объяснил он.

Юрист рекомендовал в первую очередь начинать с разговора с соседом и спокойно объяснить, что дым идет в квартиры, мешает детям, пожилым людям, аллергикам. Следует объяснить, что вопрос не в личной неприязни, а в понятном правиле для всех.

«Если это не срабатывает, следующий шаг - это письменное обращение в управляющую компанию или ТСЖ с просьбой провести профилактическую работу, разместить напоминание о запрете курения и зафиксировать жалобу официально», - заявил Кырлан.

Если сосед продолжает курить в подъезде, то нарушения нужно фиксировать. Речь идет о фото, видеозаписи, свидетельствах других жильцов и коллективном обращении.

«После этого можно обращаться в полицию, поскольку курение в запрещенных местах образует состав административного правонарушения. На практике самая частая ошибка жильцов в том, что они возмущаются устно, но не собирают доказательства повторяемости. А без этого даже очевидная проблема нередко превращается в спор слов», - добавил юрист.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что в стране объем потребления алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения. Распространенность курения табака в России в возрасте от 15 лет и старше составляет 17,73 процента.

