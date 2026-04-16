Россиян предупредили о клещах-разносчиках аллергии на мясо с летальным исходом

После укуса клеща может возникнуть опасная аллергия на мясо. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист, терапевт, эксперт «Я здоров» Мария Путинцева.

Специалист уточнила, что в реальной практике такая ситуация встречается крайне редко. В 2025 году был зафиксирован первый летальный исход из-за синдрома альфа-гал - аллергической реакции на углевод, содержащийся в красном мясе. Состояние развивается после укуса клещей и хорошо описано в США, Австралии и некоторых регионах Европы. В России такие случаи также теоретически возможны.

Альфа-гал является молекулой слюны некоторых клещей. Из-за укуса такого клеща у человека может возникнуть аллергия на все красное мясо. Симптомы у этого синдрома появляются через 3-6 часов после еды. Это могут быть отеки, в редких случаях - анафилаксия.

Врач добавила, что на сегодняшний день это не является типичной проблемой для России и призвала не опасаться именно этого осложнения после укуса клеща.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш сообщила, что укус клеща буквально может свести человека с ума, поскольку клещевой энцефалит приводит к поражению мозга и центральной нервной системы.