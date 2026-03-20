Умер легендарный актер Чак Норрис

Актер, мастер боевых искусств Чак Норрис, известный по роли в культовом сериале «Крутой Уокер», ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety.

По информации источника, легенда Голливуда скончался в больнице на Гавайях. Накануне ему стало плохо во время тренировки по каратэ. После госпитализации СМИ сообщали, что Чак сам отвечал на телефонные звонки и в разговоре с собеседниками шутил.

«С глубокой скорбью наша семья сообщает о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса. Мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, но знайте, что он был окружен заботой и любовью своих близких», — говорится в заявлении родных.

Ранее стало известно, что с Норрисом, по словам очевидцев, произошла «чрезвычайная медицинская ситуация».

Фото pxhere.com.