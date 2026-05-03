Мужчина разбогател на 66 миллионов рублей благодаря воробью

В штате Огайо, США, мужчина принял птицу за добрый знак и выиграл в лотерею 879 тысяч долларов (66 миллионов рублей). Об этом пишет People.

Счастливчик рассказал, что однажды обедал в машине. Вдруг к нему залетел воробей и сел на пол перед пассажирским сиденьем. Мужчине показалось, что птица сулит ему удачу, и на следующей неделе он купил три лотерейных билета.

Первый билет не принес ему ничего. На втором же мужчина увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов. Он тут же позвонил жене и сообщил, что они наконец разбогатели.

Уже дома жена изучила счастливый билет и обнаружила, что на самом деле мужчина выиграл ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч долларов (749 тысяч рублей) в течение 20 лет. В общей сложности он мог получить 2,4 миллиона долларов (180 миллионов рублей). Однако мужчина выбрал единовременную выплату.

Супруги пока не решили, как будут использовать призовые деньги. Они планируют обратиться за советом к финансовому консультанту.

Ранее сообщалось, что слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею после того, как утром в ванной увидел большого паука. Мужчина считает, что именно он помог ему получить 56 миллионов рублей.

