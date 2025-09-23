Россиянин разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов

Житель Улан-Удэ разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
Врачи приехали к россиянину домой по вызову, но тот стал вести себя неадекватно.
В машине несостоявшийся пациент делал агрессивные выпады в адрес фельдшеров и даже сломал медицинский прибор. Доктора были вынуждены нажать тревожную кнопку.
Росгвардейцы нашли хулигана в его квартире. Уже имевший проблемы с законом мужчина с подбитым глазом попытался оправдаться, заявив, что скорую вызвала его сожительница, а он повел себя так, поскольку боится уколов.
Его привлекли к административной ответственности.
До этого стало известно, что в Северодвинске Архангельской области пациент избил врача-травматолога местной больницы.