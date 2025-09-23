Россиянин разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов

23.09.2025 | 13:35

Житель Улан-Удэ разгромил машину скорой помощи из-за боязни уколов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

Врачи приехали к россиянину домой по вызову, но тот стал вести себя неадекватно.

В машине несостоявшийся пациент делал агрессивные выпады в адрес фельдшеров и даже сломал медицинский прибор. Доктора были вынуждены нажать тревожную кнопку.

Росгвардейцы нашли хулигана в его квартире. Уже имевший проблемы с законом мужчина с подбитым глазом попытался оправдаться, заявив, что скорую вызвала его сожительница, а он повел себя так, поскольку боится уколов.

Его привлекли к административной ответственности.

До этого стало известно, что в Северодвинске Архангельской области пациент избил врача-травматолога местной больницы.