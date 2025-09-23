В стране и мире

В России возникли проблемы с конвоем арестантов

Печать
Telegram

В России возникла серьезная нехватка конвоиров. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, передает «Интерфакс».

По его словам, кадровых дефицит конвойных подразделений составил 29 процентов. Это специфическая и сложная работа как психологически, так и в плане здоровья.

Горовой указал, что при такой нехватке конвоиров полицейские не могут обеспечить безопасность доставки арестантов, поэтому МВД привлекает к их сопровождению сотрудников патрульно-постовой службы, участковых, ГАИ и оперативников. Зачастую патрульных снимают с улиц для обеспечения безопасности в судах, отметил представитель МВД.

В 2024 году было отконвоировано в суды и на следственные действия четыре миллиона граждан, содержащихся в СИЗО, ИВС и спецприемниках.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал регионы, в которых полиция испытывает кадровый голод. По его словам, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40 процентов, а в Пермском крае - 50 процентов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети