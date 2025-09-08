Банда подростков устроила охоту на бездомных в российском регионе

08.09.2025 | 16:49

Центральный районный суд Челябинска взял под стражу трех школьников, которые нападали на бездомных. Об этом сообщает 74.ru.

Юноши пробудут под арестом два месяца, до 25 октября.

По информации издания, молодые люди 12-14 лет находили бездомных, издевались над ними и избивали, снимая это на видео.

Одно из таких нападений закончилось летальным исходом для жертвы. Его сначала дезориентировали, прыснув в лицо струей из перцового баллончика, после чего стали наносить ему удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Еще двоим потерпевшим после нападения потребовалась госпитализация — их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

