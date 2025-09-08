Американский истребитель подняли со дна озера в России

08.09.2025 | 14:19

На Камчатке американский истребитель подняли со дна озера. Видеозапись опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно, как вертолет вытаскивает из воды элемент фюзеляжа — предположительно, хвостовую часть.

Речь идет о самолете P-63 времен Второй мировой войны. Такие истребители поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. Поднятый со дна Витаминного озера самолет пилотировал советский летчик. Он потерпел крушение в 1945 году.

Ранее на Камчатке прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Военно-исторические реконструкции боев прошли 18 и 23 августа, в том числе — реконструкция штурма острова Шумшу.