В стране и мире

Россиянам назвали опасную температуру в доме

Печать
Telegram

Необходимо поддерживать комфортную температуру в доме, чтобы не навредить организму. Соответствующие показатели россиянам назвала врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT.

По словам доктора, наиболее комфортной температурой для дома является плюс 24 градуса. «Ни в коем случае не должно быть плюс 16 градусов или плюс 26 градусов - это все некомфортная температура. При ней соотношение кислорода и углекислого газа нарушается - и мы плохо дышим», - отметила она.

Помимо этого, уточнила она, важно проветривать помещения в доме, особенно перед сном, вне зависимости от того, здоровы жильцы или больны. В случае болезни человеку понадобится целиком закрыться одеждой, чтобы избежать переохлаждения, или временно выйти из комнаты.

«Проветривание очень важно перед сном. Минимум на полчаса, чтобы у нас был свежий воздух. А когда мы спим, то окна закрываем, чтобы ничего не дуло», - заключила Лапа.

Ранее врач рассказал, какими способами можно снизить температуру в комнате без кондиционера.

Источник — lenta.ru
