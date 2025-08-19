19.08.2025 | 12:05

В России захотели изъять автомобильные номера двух серий. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

С инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Там выступили за запрет номеров серий ВОР и АУЕ (совпадает с аббревиатурой «Арестантское уголовное единство», которое признано экстремистским и запрещено на территории России).

Текущим владельцам таких номеров, согласно предложению автомобильного союза, придется заново регистрировать свои автомобили.

В МВД России инициативу пока не прокомментировали.

Ранее российских автомобилистов предупредили о возможном штрафе за тонировку. Это касается машин, на которых установлена так называемая иранская тонировка, при которой используются затемняющие рулонные шторы.