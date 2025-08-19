Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|13:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей

Печать
Telegram

Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей. Разработкой системы оценки займется Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщили «Ведомости».

В вузе пояснили, что в будущем созданную методику намерены масштабировать и использовать для решения схожих задач в российском образовании.

Тендер на создание программы за 10 миллионов рублей институт выиграл в конце июля, заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

Но, как выяснили «Ведомости», сейчас сложно установить, как молодые люди воспринимают традиционные ценности, поскольку нет точного определения данного понятия.

«На интуитивном уровне, наверное, это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», - отметил один из опрошенных газетой экспертов.

Ранее стало известно, что в 22 регионах России в детских садах введут «Разговоры о важном».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте