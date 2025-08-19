19.08.2025 | 12:07

Российских студентов решили проверить на принятие ими традиционных ценностей. Разработкой системы оценки займется Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщили «Ведомости».

В вузе пояснили, что в будущем созданную методику намерены масштабировать и использовать для решения схожих задач в российском образовании.

Тендер на создание программы за 10 миллионов рублей институт выиграл в конце июля, заказчиком выступил подведомственный Минспорту Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

Но, как выяснили «Ведомости», сейчас сложно установить, как молодые люди воспринимают традиционные ценности, поскольку нет точного определения данного понятия.

«На интуитивном уровне, наверное, это стремление к семье, к справедливости, к коллективизму, но если задать вопрос студентам, какие российские традиционные ценности ты знаешь, то не каждый назовет более пяти», - отметил один из опрошенных газетой экспертов.

