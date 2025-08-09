В стране и мире

«Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел

Народный артист России Иван Краско умер в возрасте 94 лет. Последние годы он часто оказывался в больнице и долго боролся с последствиями инсульта.

О кончине актера сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. «Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения. Для меня же Иван Иванович был другом», — написал он.

Как пишет Shot, причиной смерти стала онкология. 31 июля его состояние резко ухудшилось. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии. В июне он также жаловался на здоровье — по словам знакомых, последние месяцы актер стал хуже видеть и слышать. Mash уточняет, что актер несколько лет боролся с последствиями инсультов. Он перенес четвертый обширный в 2023 году, не чувствовал всю левую часть тела и лица. Кроме того, народный артист на протяжении 25 лет страдал артериальной гипертензией и нарушением кровообращения в мозге.

Краско вначале пошел по пути военного

Несмотря на раннюю любовь к кино, он сначала пошел по пути военного — поступил в морское училище, обучался артиллерии, служил лейтенантом. Однако массовые сокращения в армии перекрыли ему эту дорогу.

«Я попал на флот по нужде. Мать умерла, когда мне было десять с половиной месяцев, отец запил и продержался еще четыре года. Меня воспитывал дядя, Иван Иванович Краско, — военный техник, летчик. Он мне сказал, что в военном училище я буду на государственном обеспечении. Там я и физически, и духовно возрос», — отмечал Иван Краско.

Краско подал документы в Ленинградский театральный институт. В 1970-х ему досталась роль в фильме «Сержант милиции», ставшая поворотной в карьере.

Артист вспоминал, как он пробовался на роль в «Бандитском Петербурге», но роль бандита ему не досталась. «Думаю, что мне нельзя играть плохих людей. Еще до съемок я слег с инфарктом», — рассказывал Краско.

Артист считал, что сын Андрей его превзошел

Краско признавал, что его сын Андрей добился большего в профессии киноактера. Уже после смерти сына Иван Иванович говорил, что сам учился у него игре в кино.

«Когда ему вручали актерскую премию народного артиста СССР имени Стржельчика, ко мне подошел журналист и спросил: "Ну что, папаша, завидно?". Я ответил: "Это, пожалуй, тот случай, когда мне совершенно не обидно, что он вперед батьки выскочил"», — вспомнил артист.

Краско снялся в таких фильмах, как «Принц и нищий», «Тарас Бульба», «Конец императора тайги», «Брестская крепость» и многих других.

