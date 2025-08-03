Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 авг 2025|14:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо

Печать
Telegram

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в лицо девушке из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 2 августа мужчина из Балашихи пригласил в гости в квартиру двух девушек. После застолья он стал приставать к одной из них, из-за этого между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый достал ружье и выстрелил ей в лицо. Пострадавшая получила ранение, несовместимое с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело в лес и сбросил в реку Черная, а оружие спрятал в лесу.

Вторая девушка, ставшая свидетелем преступления, смогла выбраться из квартиры и сразу обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали после обнаружения оружия и тела.

Следователи провели допросы и осмотр места преступления, а также назначили комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее сообщалось, что взявший долг кровью россиянин попался.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте