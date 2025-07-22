Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

22.07.2025 | 12:31

Деятельность компании-владельца антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» заблокирована на всей территории России из-за судебного ограничения. Об этом сообщил адвокат собственников «Инфамеда» Рубен Маркарьян.

Из-за ограничительных мер блокирована работа 164 медицинских представителей компании на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны.

Причина - действия Павла и Оксаны Хейфиц. По имеющимся данным, они предложили посреднические услуги по продаже «Инфамеда», но вместо этого убедили владельца заключить фиктивную сделку.

Супруги приобрели 50 процентов акций за 7,5 миллиона рублей при реальной стоимости более миллиарда рублей. В отношении Хейфицов подано заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности МВД.

При этом, как пишет Mash, производство лекарственного средства продолжается, но существует вероятность, что его остановят из-за нехватки денег и материалов.