Пропавших в лесу мать и сына нашли благодаря запискам

18.07.2025 | 17:29

В штате Калифорния, США, спасатели нашли пропавших мать и сына благодаря их находчивости. Об этом пишет People.

49-летняя женщина и ее 9-летний сын должны были прийти в лагерь к определенному времени, но так и не появились. Они не отвечали на звонки, поэтому их родственники обратились в полицию. Началась поисковая операция.

Один из родственников предоставил сотрудникам Лесной службы США примерное местоположение матери и сына: перед походом женщина дала ему на время доступ к своей геолокации. Через несколько часов спасатели обнаружили на перекрестке записку, придавленную камнями: «ПОМОГИТЕ! Я и мой сын остались без связи и не можем позвонить в 911. Мы впереди, вверх по дороге направо. Пожалуйста, позвоните в 911, чтобы к нам пришли на помощь. Спасибо!»

Затем поисковая команда нашла еще один клочок бумаги. На нем были написаны номер телефона и имена заблудившихся. Благодаря этому мать и сына нашли. Они не пострадали. Оказалось, что у женщины в пути перестал работать GPS и она сбилась с пути. У мальчика был свисток, и он периодически свистел в него, подавая сигнал SOS.

Ранее сообщалось, что в Гималаях спасли мужчину, который пропал на девять дней. Он выживал в горах без еды и воды, питался насекомыми и все время шел вдоль реки в надежде дойти до города.